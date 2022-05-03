На территории "Азовстали" в Мариуполе погиб патрульный Даниил Сафонов (фото)

Военнослужащий после выполнения боевого задания попал с побратимами под минометный обстрел.

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В результате массированных обстрелов ВС РФ по "Азовстали" в Мариуполе погиб полицейский Даниил Сафонов. Эту информацию подтвердил глава патрульной полиции прифронтового города Михаил Вершинин, который также держит оборону на территории завода.

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По его словам, Даниил Сафонов погиб в понедельник, 2 мая, в 11:00.

Вершинин сообщил, что патрульный полицейский выполнял боевое задание на территории "Азовстали" и по возвращению в расположение попал под минометный обстрел ВС РФ.

Вместе с Даниилом Сафоновым погибли еще двое военнослужащих.

"Хороший светлый юноша, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", — рассказал Вершинин о погибшем патрульном полицейском.

Даниил Сафонов был вынужденным переселенцем из Донецка. В 2014 году он выехал в Мариуполь, и в течение трех лет воевал в зоне проведения АТО в составе отдельной артиллерийской бригады. После воинской службы Даниил Сафонов вернулся в Мариуполь и вступил в ряды Национальной полиции.

[ + – ] Полицейский Даниил Сафонов погиб на "Азовстали" в Мариуполе

Напомним, 3 мая замкомандира полка "Азов" сообщил о новом штурме завода "Азовсталь". По словам бойца Святослава Паламара, ВС РФ под прикрытием бронетехники, авиации и артиллерии пытаются зайти на территорию предприятия, в котором держат оборону украинские военнослужащие.

Информацию о новом штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе также подтвердил глава патрульной полиции города Михаил Вершинин. Российские оккупанты, по его словам, пытаются продвинуться вглубь с нескольких направлений, а за день до этого промышленную зону предприятия обстреливали из авиации и артиллерии.