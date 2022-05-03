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На території "Азовсталі" в Маріуполі загинув патрульний Данило Сафонов (фото)

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Поліцейський Данило Сафонов загинув на "Азовсталі" в Маріуполі

Військовослужбовець після виконання бойового завдання потрапив із побратимами під мінометний обстріл.

Внаслідок масованих обстрілів ЗС РФ по "Азовсталі" в Маріуполі загинув поліцейський Данило Сафонов. Цю інформацію підтвердив голова патрульної поліції прифронтового міста Михайло Вершинін, який також тримає оборону на території заводу.

За його словами, Данило Сафонов загинув у понеділок, 2 травня, об 11:00.

Вершинін повідомив, що патрульний поліцейський виконував бойове завдання на території "Азовсталі" і після повернення в розташування потрапив під мінометний обстріл ЗС РФ.

Разом із Данилом Сафоновим загинуло ще двоє військовослужбовців.

"Гарний світлий юнак, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться до свого Донецька", — розповів Вершинін про загиблого патрульного поліцейського.

Данило Сафонов був вимушеним переселенцем із Донецька. У 2014 році він виїхав до Маріуполя та протягом трьох років воював у зоні проведення АТО у складі окремої артилерійської бригади. Після військової служби Данило Сафонов повернувся до Маріуполя і вступив до лав Національної поліції.

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Поліцейський Данило Сафонов загинув на "Азовсталі" в Маріуполі

Нагадаємо, 3 травня замкомандира полку "Азов" повідомив про новий штурм заводу "Азовсталь". За словами бійця Святослава Паламара, ЗС РФ під прикриттям бронетехніки, авіації та артилерії намагаються зайти на територію підприємства, де тримають оборону українські військовослужбовці.

Інформацію про новий штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі також підтвердив голова патрульної поліції міста Михайло Вершинін. Російські окупанти, за його словами, намагаються просунутися вглиб із кількох напрямків, а за день до цього промислову зону підприємства обстрілювали з авіації та артилерії.