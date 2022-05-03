"Росіяни називали нас "олівцями": маріупольці з "Азовсталі" розповіли про евакуацію (відео)

Спілкуючись із журналістами, жінка, на ім'я Еліна, розповіла, що українські військові нікого не утримували насильно і лише попереджали, що, виходячи за територію заводу, вони ризикують своїм життям.

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Евакуйовані мирні жителі Маріуполя після прибуття до Запоріжжя дали коментарі щодо ситуації в бомбосховищі на території заводу "Азовсталь". Про це повідомляє видання The Page.

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Жінка, на ім'я Еліна, розповіла, що вперше за два місяці побачила сонячне світло, оскільки весь цей час вона із сім'єю провела в бункерах металургійного заводу.

"Коли ми виїжджали з "Азовсталі", росіяни називали нас "олівцями". Чому олівцями? Тому що ми для них не люди, ми олівці", — зізналася мешканка Маріуполя Еліна.

Жінка стверджує, що українські військові не утримували мирних жителів насильно на території заводу і пропонували їм піти, якщо вони готові взяти на себе відповідальність за власне життя. В один із днів окупації, разом із сім'єю Еліна зробила спробу виходу, але просунутися далі, ніж на 100 метрів від заводу, їм не вдалося.

Ще одна маріупольчанка, 18-річна Надія, розповіла, що українські військові ділилися з цивільними їжею, а також зазначила, що на території заводу багато поранених та загиблих.

"Ми дуже хочемо, щоб їх звідти забрали. Там дуже багато загиблих військових та поранених, яких треба забрати. Там нічого немає з медикаментів, поранені вмирають без нічого. Нас вивезли наші військові за територію заводу, потім передали російським військовим. Потім нас супроводжували Червоний Хрест і ООН. Дорогою нас обшукували, роздягали, перевіряли документи, телефони. Я не знаю, що зараз із моїм телефоном, переживаю, що там якесь прослуховування встановлено", — сказала дівчина.

[ + – ] Жителі Маріуполя: перші слова після евакуації

Зазначимо, що автобуси з евакуйованими з Маріуполя мирними жителями прибули сьогодні до Запоріжжя. За словами координатора ООН з гуманітарних питань, українці ділилися несамовитими історіями про пекло в Маріуполі.

Раніше Фокус розповідав, що у Маріуполі, на території заводу "Азовсталь" загинув український поліцейський Данило Сафонов. Військовослужбовець після виконання бойового завдання потрапив із побратимами під мінометний обстріл.