"Росіяни називали нас "олівцями": маріупольці з "Азовсталі" розповіли про евакуацію (відео)
Спілкуючись із журналістами, жінка, на ім'я Еліна, розповіла, що українські військові нікого не утримували насильно і лише попереджали, що, виходячи за територію заводу, вони ризикують своїм життям.
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Евакуйовані мирні жителі Маріуполя після прибуття до Запоріжжя дали коментарі щодо ситуації в бомбосховищі на території заводу "Азовсталь". Про це повідомляє видання The Page.
Жінка, на ім'я Еліна, розповіла, що вперше за два місяці побачила сонячне світло, оскільки весь цей час вона із сім'єю провела в бункерах металургійного заводу.
"Коли ми виїжджали з "Азовсталі", росіяни називали нас "олівцями". Чому олівцями? Тому що ми для них не люди, ми олівці", — зізналася мешканка Маріуполя Еліна.
Жінка стверджує, що українські військові не утримували мирних жителів насильно на території заводу і пропонували їм піти, якщо вони готові взяти на себе відповідальність за власне життя. В один із днів окупації, разом із сім'єю Еліна зробила спробу виходу, але просунутися далі, ніж на 100 метрів від заводу, їм не вдалося.
Ще одна маріупольчанка, 18-річна Надія, розповіла, що українські військові ділилися з цивільними їжею, а також зазначила, що на території заводу багато поранених та загиблих.
"Ми дуже хочемо, щоб їх звідти забрали. Там дуже багато загиблих військових та поранених, яких треба забрати. Там нічого немає з медикаментів, поранені вмирають без нічого. Нас вивезли наші військові за територію заводу, потім передали російським військовим. Потім нас супроводжували Червоний Хрест і ООН. Дорогою нас обшукували, роздягали, перевіряли документи, телефони. Я не знаю, що зараз із моїм телефоном, переживаю, що там якесь прослуховування встановлено", — сказала дівчина.
Зазначимо, що автобуси з евакуйованими з Маріуполя мирними жителями прибули сьогодні до Запоріжжя. За словами координатора ООН з гуманітарних питань, українці ділилися несамовитими історіями про пекло в Маріуполі.
Раніше Фокус розповідав, що у Маріуполі, на території заводу "Азовсталь" загинув український поліцейський Данило Сафонов. Військовослужбовець після виконання бойового завдання потрапив із побратимами під мінометний обстріл.