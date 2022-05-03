Бомбосховища "Азовсталі" можуть витримати ядерний удар, — гендиректор заводу (відео)

За словами Енвера Цкітішвілі, мінімальна товщина між поверхнею землі та стелею підземних тунелів становить 8 м, а бункери знаходяться ще глибше.

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П'ять бомбосховищ на території маріупольського підприємства-гіганта "Азовсталь" можуть витримати пряме влучення ядерного боєзаряду. Про це гендиректор металургійного заводу Енвер Цкітішвілі розповів в інтерв'ю журналісту ВВС.

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Як зазначив Цкітішвілі, до 2014 року керівництво та співробітники підприємства не замислювалися про те, що завод може стати притулком для людей на період війни.

"Ми навіть не припускали, що "Азовсталь" може стати фортецею або настільки важливим пунктом у місті Маріуполі", — наголосив гендиректор.

Однак після обстрілу Маріуполя важкою артилерією в перший рік війни на заводі стали відновлювати бомбосховища, що залишилися з часів СРСР. Їх налічувалося 36 штук, одночасно вони можуть прийняти близько 12 тис. осіб.

В архівах підприємства також збереглася інформація про те, що п'ять бункерів можуть витримувати ядерний удар згідно з нормами радянського архітектурного законодавства.

Мінімальна товщина між поверхнею землі та стелею підземних тунелів становить 8 м, а бункери знаходяться ще глибше, зазначив Цкітішвілі.

За словами гендиректора, після 2014 року на заводі постійно проводилися тренінги, як правильно спускатися до бомбосховищ. Напередодні російського вторгнення, з 17 по 23 лютого, співробітники заводу зробили запаси питної води та продуктів у комунікаційних тунелях. Водночас у місті оголосили, що всі мешканці під час російських обстрілів можуть прийти до укриття заводу.

"Але події почали розгортатися таким чином, що до нас одразу пішла велика кількість людей. По-друге, коло [російської армії] почало звужуватися", — уточнив гендиректор.

Як каже Цкітішвілі, зараз у бомбосховищах заводу досі перебуває близько 300 місцевих жителів, зокрема діти.

Нагадаємо, маріупольці з "Азовсталі" розповіли про евакуацію із території заводу. Українські військові нікого не тримали силою і лише попереджали, що, виходячи за територію заводу, вони ризикують своїм життям.

Раніше замкомандир "Азова" розповів про штурм "Азовсталі" ЗС РФ.