У Львові після ракетного удару відбулося масштабне відключення Інтернету

Моніторингова компанія Netblocks зафіксувала різке падіння Мережі — до 87%.

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У Львові після ракетного удару, завданого російськими військовими увечері 3 травня, зафіксовано проблеми з Інтернетом. Про це повідомляється у звіті моніторингової компанії Netblocks.

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Мережеві дані в реальному часі показують, що підключення знизилося до 87% порівняно з попередніми рівнями.

[ + – ] Графік підключень до мережі Інтернет у Львові увечері 3 травня

Ця ситуація могла виникнути через пошкодження енергетичної інфраструктури міста. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ракетного удару зазнали три електропідстанції і зараз міські служби працюють над їх відновленням.

[ + – ] У Львівській області ракетний удар завдав пошкодження інфраструктурі

Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Раніше генеральний директор заводу "Азовсталь" у Маріуполі Енвер Цкітішвілі поінформував, що бомбосховища об'єкта здатні витримати ядерний удар. Мінімальна товщина між поверхнею землі та стелею підземних тунелів становить 8 м, а бункери знаходяться ще глибше. До 2014 року керівництво та співробітники підприємства не замислювалися про те, що завод може стати притулком для людей на період війни.

Також сьогодні стало відомо, що Збройні Сили України завдали кількох ударів по острову Зміїний, який з перших днів російського вторгнення контролюється російськими окупантами. За минулий тиждень українські військові завдали кількох ударів по острову. Відомо про дві атаки: 26 та 30 квітня. Журналісти стверджують, що після останньої атаки загинули всі, хто був на Зміїному. Як пишуть у The Drive, найімовірніше ЗСУ знищили два патрульні катери класу "Раптор".