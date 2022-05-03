Оккупанты РФ нанесли ракетные удары по Украине: что известно (фото, видео)

В результате обстрелов часть Львова осталась без света, а в Кировоградской области подтвердились жертвы и пострадавшие.

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Вечером 3 мая российские войска нанесли удары по Одессе, Николаеву и Львову. Взрывы были слышны в Кировоградской и Закарпатской областях. Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил о ракетном ударе по инфраструктурному объекту в горном районе.

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Также во Львове в результате ракетного удара по трем электроподстанциям было нарушено электроснабжение. Как сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий, профильные службы работают над восстановлением электроснабжения в городе.

Позже мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в результате ракетного удара ранения получил один человек.

Кроме того, как сообщает "Укрзализныця" в связи с повреждением подстанций нарушился график движения некоторых поездов.

Также по данным председатель Долинской городской территориальной общины Евгения Звездовского, ВС РФ нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области. Звездовский просит граждан не публиковать никаких фотографий, на которых видны последствия ракетного удара, и не паниковать. Эту же информацию подтвердили и в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что в результате удара Вооруженных сил Украины по острову Змеиному, где находились российские войска, все военнослужащие ВС РФ погибли. Как сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк, из всех российских военных выжили восемь человек, которых ранее эвакуировали в Крым.

Сегодня, 3 мая, российская армия целенаправленно нанесла удар по коксохимическому заводу в Авдеевке Донецкой области. По предварительным данным, погибли минимум 10 работников предприятия, еще 15 были ранены.