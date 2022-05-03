Окупанти РФ завдали ракетних ударів по Україні: що відомо (фото, відео)

Внаслідок обстрілів частина Львова залишилася без світла, а на Кіровоградщині підтвердилися жертви та постраждалі.

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Увечері 3 травня російські війська завдали ударів по Одесі, Миколаєву та Львову. Вибухи були чутні у Кіровоградській та Закарпатській областях. Голова Закарпатської ОВ Віктор Микита повідомив про ракетний удар по інфраструктурному об'єкту в гірському районі.

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Також у Львові внаслідок ракетного удару по трьох електропідстанціях було порушено електропостачання. Як повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, профільні служби працюють над відновленням електропостачання у місті.

Крім того, як повідомляє "Укрзалізниця", у зв'язку з пошкодженням підстанцій порушився графік руху деяких поїздів.

Також за даними голови Долинської міської територіальної громади Євгена Звездовського, ЗС РФ завдали ракетного удару по Долинській громаді Кіровоградської області. Звезовський просить громадян не публікувати жодних фотографій, на яких видно наслідки ракетного удару, та не панікувати.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару Збройних сил України по острову Зміїному, де знаходилися російські війська, всі військовослужбовці ЗС РФ загинули. Як повідомив український журналіст Роман Цимбалюк, із усіх російських військових вижили вісім людей, яких раніше евакуювали до Криму.

Сьогодні, 3 травня, російська армія цілеспрямовано завдала удару по коксохімічному заводу в Авдіївці Донецької області. За попередніми даними, загинули щонайменше 10 працівників підприємства, ще 15 поранені.