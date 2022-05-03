Мінімум 10 загиблих: окупанти РФ обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що росіяни цілеспрямовано обстріляли підприємство, коли робітники закінчували зміну та чекали на службовий автобус на зупинці, який мав відвезти їх додому.

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Російські військові обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці на Донеччині. За попередніми даними, загинуло щонайменше 10 працівників підприємства, ще 15 поранено, але кількість жертв може бути більшою. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

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Чиновник розповів, що ворожі війська точно знали, куди стріляли. За його словами, працівники заводу якраз закінчили свою зміну і вирушили на зупинку чекати на службовий автобус. Проте там їх застав обстріл окупантів.

"Щонайменше, 10 загиблих, 15 поранених — такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри — оперативні. Інформацію ще уточнюватимуть і кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили — робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", — написав Кириленко.

Нагадаємо, 3 травня Павло Кириленко розповів, що російські війська інтенсивно обстріляли житловий масив Авдіївки, місто Вугледар та Очеретинську громаду. Внаслідок обстрілів та бомбардувань окупантів загинули 9 мирних жителів.

Раніше, 2 березня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Одесі. Приліт влучив в об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару російською ракетою загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина тяжко поранена.