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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Мінімум 10 загиблих: окупанти РФ обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці

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Авдіївка, обстріл, коксохімічний завод
Авдіївський коксохімічний завод

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що росіяни цілеспрямовано обстріляли підприємство, коли робітники закінчували зміну та чекали на службовий автобус на зупинці, який мав відвезти їх додому.

Російські військові обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці на Донеччині. За попередніми даними, загинуло щонайменше 10 працівників підприємства, ще 15 поранено, але кількість жертв може бути більшою. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

Чиновник розповів, що ворожі війська точно знали, куди стріляли. За його словами, працівники заводу якраз закінчили свою зміну і вирушили на зупинку чекати на службовий автобус. Проте там їх застав обстріл окупантів.

"Щонайменше, 10 загиблих, 15 поранених — такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри — оперативні. Інформацію ще уточнюватимуть і кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили — робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", — написав Кириленко.

Нагадаємо, 3 травня Павло Кириленко розповів, що російські війська інтенсивно обстріляли житловий масив Авдіївки, місто Вугледар та Очеретинську громаду. Внаслідок обстрілів та бомбардувань окупантів загинули 9 мирних жителів.

Раніше, 2 березня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Одесі. Приліт влучив в об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару російською ракетою загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина тяжко поранена.