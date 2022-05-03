Ворог інтенсивно обстрілює Донецьку область, загинуло багато мирних жителів, – голова ОВА (фото)

За словами Павла Кириленка, 3 травня росіяни вбили щонайменше дев'ять людей.

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Російська авіація із самого ранку бомбить Авдіївку, під ударом опинився житловий масив у центральній частині міста. 3 травня на Донеччині загинуло щонайменше дев'ятеро людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що вночі окупанти на цьому ж напрямі застосували РСЗВ "Град".

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"Наслідки обстрілів і бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих і двох поранених, вісім пошкоджених будинків", — повідомив глава ОВА.

За його словами, внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинули троє людей, які йшли за питною водою. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

"Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію про жертв і руйнування уточнюємо", — резюмував Кириленко.

Нагадаємо, 2 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Удар завдано по кількох об'єктах інфраструктури, зокрема пошкоджено релігійну споруду. Також військові повідомили, що внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець. Ще одну неповнолітню дитину було доставлено до лікарні. З рештою людей, які в момент обстрілу перебували в будівлі, працюють психологи.

Фокус також писав про те, що 2 травня від ракетного удару вкотре постраждав міст через Дністровський лиман. Російські війська протягом кількох днів уже втретє поспіль обстрілюють один і той же цивільний об'єкт на Одещині.

Раніше Павло Кириленко дав Фокусу інтерв'ю, в якому розповів про евакуацію з Маріуполя, фільтраційні табори, організовані росіянами, і про розчарування, яке панує на окупованих територіях.