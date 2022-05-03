Враг интенсивно обстреливает Донецкую область, погибло много мирных жителей, — глава ОВА (фото)

По словам Павла Кириленко, 3 мая россияне убили по меньшей мере девять человек.

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Российская авиация с утра бомбит Авдеевку, под ударом оказался жилмассив в центральной части города. 3 мая в Донецкой области погибло по меньшей мере девять человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что ночью оккупанты на этом же направлении применили РСЗО "Град".

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"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и двух раненых, восьми поврежденных домах", — сообщил глава ОВА.

По его словам, в результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

"Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская громада. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем", — резюмировал Кириленко.

Напомним, 2 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Удар нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение. Также военные сообщили, что в результате атаки погиб 15-летний парень. Еще один несовершеннолетний ребенок был доставлен в больницу. С остальными людьми, которые в момент обстрела находились в здании, работают психологи.

Фокус также писал о том, что 2 мая от ракетного удара в очередной раз пострадал мост через Днестровский лиман. Российские войск в течение нескольких дней уже третий раз подряд обстреливают один и тот же гражданский объект в Одесской области.

Ранее Павел Кириленко дал Фокусу интервью, в котором рассказал об эвакуации из Мариуполя, фильтрационных лагерях, организованных россиянами, и о разочаровании, которое царит на оккупированных территориях.