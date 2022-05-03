Минимум 10 погибших: оккупанты РФ обстреляли коксохимический завод в Авдеевке

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что россияне целенаправленно обстреляли предприятие, когда рабочие заканчивали смену и ждали служебный автобус на остановке, который должен был отвезти их домой.

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Российские военные обстреляли коксохимический завод в Авдеевке Донецкой области. По предварительным данным, погибли минимум 10 работников предприятия, еще 15 были ранены, но количество жертв может быть большее. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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Чиновник рассказал, что вражеские войска точно знали, куда стреляли. По его словам, работники завода как раз закончили свою смену и отправились на остановку ждать служебный автобус. Однако там их застал обстрел оккупантов.

"По меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых — таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше. Россияне точно знали, куда целили — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", — написал Кириленко.

Напомним, 3 мая Павел Кириленко рассказал, что российские войска интенсивно обстреляли жилой массив Авдеевки, город Угледар и Очеретинскую громаду. В результате обстрелов и бомбардировок оккупантов погибли 9 мирных жителей.

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