Под Львовом открыли второй модульный городок для переселенцев (фото)

Известно, что городок состоит из 80 домов, в которых может проживать 320 человек. По словам чиновников, аналогичные сооружения появятся еще в трех районах области.

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Руководитель Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил об открытии второго модульного городка для переселенцев. Об этом чиновник рассказал в своем официальном телеграм-канале.

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В этом городке размещено 80 домов, в которых смогут расселить 320 человек. По словам Козицкого, подобные инфраструктурные объекты будут открыты еще в трех районах области.

"Мы понимаем, что по сравнению с количеством вынужденных переселенцев на Львовщине, а сейчас в области проживает 300 тысяч ВПЛ, и это только те, кто зарегистрировался — эти цифры кажутся незначительными, однако это только начало. Кроме Львова, в ближайшее время такие городки появятся в Стрыйской, Судововишенской и Добротворской общинах — это крыша над головой для около полутора тысяч наших сограждан", — написал он.

[ + – ] Переселенцы в модульном городке во Львовской области Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

Также чиновник сообщил, что в дальнейшем во Львовской области продолжат решать вопрос предоставления жилья внутренне-перемещенным лицам. Для этого определены три основных пути:

ремонт и переоборудование уже имеющихся помещений;

выкуп готового жилья;

строительство нового модульного жилья.

Напомним, ранее Львовский городской голова Андрей Садовый предложил национализировать 80 объектов российского бизнеса в городе. Среди них и здание автобусного завода ЛАЗ, которое российские бизнесмены приобрели еще в 1990-е годы. Мэр Львова также рассказал, что городская власть планирует создать на месте завода ЛАЗ.

Также Максим Козицкий ранее рассказал, что Львовской области понадобится 2 миллиарда гривен, чтобы решить вопрос с расселением переселенцев. За время полномасштабной войны Львовская область приняла 330 тыс. жителей других регионов, убежавших от боевых действий. Около 25 тыс. человек сейчас проживают в образовательных учреждениях региона.