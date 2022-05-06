Під Львовом відкрили друге модульне містечко для переселенців (фото)

Відомо, що містечко складається з 80 будинків, у яких може проживати 320 осіб. За словами чиновників, аналогічні споруди з’являться ще в трьох районах області.

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Керівник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький повідомив про відкриття другого модульного містечка для переселенців. Про це чиновник розповів у своєму офіційному телеграм-каналі.

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У цьому містечку розміщено 80 будинків, у яких зможуть розселити 320 осіб. За словами Козицького, такі інфраструктурні об'єкти будуть відкриті ще в трьох районах області.

"Ми розуміємо, що порівняно з кількістю вимушених переселенців на Львівщині, а зараз в області проживає 300 тисяч ВПО, і це лише ті, хто зареєструвався — ці цифри здаються незначними, проте це лише початок. Окрім Львова, найближчим часом такі містечка з'являться у Стрийській, Судовишенській та Добротвірській громадах — це дах над головою для майже півтори тисячі наших співгромадян", — написав він.

[ + – ] Переселенці у модульному містечку у Львівській області Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

Фото: Львовская ОГА

Також чиновник повідомив, що надалі у Львівській області продовжать вирішувати питання про надання житла внутрішньо-переміщеним особам. Для цього визначено три основні шляхи:

ремонт і переобладнання вже наявних приміщень;

викуп готового житла;

будівництво нового модульного житла

Нагадаємо, раніше Львівський міський голова Андрій Садовий запропонував націоналізувати 80 об'єктів російського бізнесу в місті. Серед них і будинок автобусного заводу ЛАЗ, який російські бізнесмени придбали ще 1990-х років. Міський голова Львова також розповів, що міська влада планує створити на місці заводу ЛАЗ.

Також Максим Козицький раніше розповів, що Львівській області знадобиться 2 мільярди гривень, щоб вирішити питання із розселенням переселенців. За час повномасштабної війни Львівська область прийняла 330 тис. жителів інших регіонів, які втекли від бойових дій. Майже 25 тис. людей наразі проживають в освітніх закладах регіону.