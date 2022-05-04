Закон дозволяє. У Львові хочуть націоналізувати підприємства росіян

Мер міста Андрій Садовий розповів, що інформацію про більш як 80 підприємств уже передали військовій адміністрації. І додав, що хоче зробити з автобусного заводу ЛАЗ індустріальний парк.

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Львівський міський голова Андрій Садовий виступив із ініціативою націоналізації понад 80 об'єктів бізнесу, що належить росіянам у Львові. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

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Садовий зазначив, що всю інформацію про ці об'єкти міська влада передала до військової адміністрації.

"Нещодавно ухвалений закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частки, яка може належати ворогові. Сьогодні на засіданні президії конгресу місцевої та регіональної влади запропонував націоналізувати будівлі, розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ". Він ще з 90-х років належить росіянам", — закликав Львівський міський голова.

Андрій Садовий також розповів, що планує створити на місці заводу, якщо його вдасться повернути у власність міста.

"На основі заводу плануємо збудувати муніципальний індустріальний парк. Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже є західні інвестори, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів'яни та українці, які змушені шукати собі новий будинок. Дорожня карта вже готова", — заявив мер Львова.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські окупанти здійснили ракетний удар по Львову. Частина міста залишилася без електроенергії, а через пошкодження підстанцій порушився графік руху деяких потягів.

Пізніше стало відомо, що у місті почалися перебої у роботі мережі Інтернет. Моніторингова компанія Netblocks зафіксувала різке падіння Мережі — до 87%.