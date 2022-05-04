Закон позволяет. Во Львове хотят национализировать предприятия россиян

Мэр города Андрей Садовой рассказал, что информацию про более чем 80 предприятий уже передали военной администрации. И добавил, что хочет сделать с автобусного завода "ЛАЗ" индустриальный парк.

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Львовский городской голова Андрей Садовый выступил с инициативой национализации более 80 объектов бизнеса, принадлежащего россиянам во Львове. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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Садовый отметил, что всю информацию об этих объектах городские власти передали в военную администрацию.

"Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу. Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ". Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам", — призвал Львовский городской голова.

Андрей Садовый также рассказал, что планирует создать на месте завода в случае, если его удастся вернуть в собственность города.

"На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может являться базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, вынужденные искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова", — заявил мэр Львова.

Напомним, вечером 3 мая российские оккупанты совершили ракетный удар по Львову. Часть города осталась без электроэнергии, а в связи с повреждением подстанций нарушился график движения некоторых поездов.

Позже стало известно, что в городе начались перебои в работе сети Интернет. Мониторинговая компания Netblocks зафиксировала резкое падение Сети — до 87%.