Потрібно майже 2 млрд грн. У Львівській ОВА розповіли, яка ситуація з переселенцями

За словами Максима Козицького, переселенці матимуть змогу довгостроково жити в 156 об'єктах соціальної інфраструктури. Наразі фінансування узгодили лише щодо тринадцяти з них.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За час повномасштабної війни Львівська область прийняла 330 тис. жителів інших регіонів, які втекли від бойових дій. Близько 25 тис. людей зараз мешкають в освітніх закладах регіону. Регіональна влада шукає різні можливості забезпечити внутрішніх переселенців житлом. Про це повідомляє Максим Козицький, голова Львівської воєнної адміністрації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Зокрема, у Львівській області сформували список гуртожитків, санаторіїв, інтернатів та інших об'єктів соціальної сфери, де потрібні невеликі капіталовкладення, щоби люди довгостроково там проживали. Загалом на Львівщині нарахували 156 таких об'єктів, у які необхідно вкласти 1,8 млрд грн. Завдяки цьому там зможе тривалий час мешкати близько 15 тис. українців.

У регіоні вже затвердили програму реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів в області на загальну суму 50 млн грн. За словами Козицького, зараз погоджено фінансування 13 об'єктів.

Ще один потенційний проєкт — можливість для переселенців викуповувати готове житло. "В області є 55 житлових будинків із можливістю викупу 1221 квартири. Середня вартість за 1 метр квадратний — 550 доларів", — розповів голова Львівської ОВА. Ця пропозиція вже спрямована на розгляд уряду.

Інший важливий напрямок — будівництво нового житла для вимушено переміщених осіб. За словами регіонального політика, для цього в області є 95 земельних ділянок. У пріоритеті є ті, де підведено електрику, є водопостачання, водовідведення й інші комунікації.

"Ми також залучаємо представників бізнесу та міжнародні фонди для комплексного вирішення питання житла для ВПО".

За даними мобільних операторів, у Львівській області наразі перебуває близько 450 тис. внутрішніх переселенців. Понад 190 тис. із них, у тому числі 62 тис. дітей, реєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Це дає право українцям на соціальні виплати, зокрема й у межах міжнародних програм.

Так, вимушені переселенці отримуватимуть по 2,2 тис. грн щомісяця на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Кошти для українців виділяє Всесвітня продовольча програма ООН.

Окремо управління Верховного комісара ООН у справах біженців допоможе малозабезпеченим пенсіонерам-переселенцям. Їм також додатково виплачуватимуть 2,2 тис. грн.

ООН планує охопити цими виплатами близько 700 тисяч реципієнтів в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі відвідав модульне містечко для переселенців у Львові. За словами Матеуша Моравецького, загальною метою польської та української сторін було будівництво містечка в дуже стислі терміни, щоб люди мали можливість селитися там якнайшвидше.

Також Міністерство цифрової трансформації опублікувало інструкцію, як переселенцям отримати 2000 гривень допомоги.