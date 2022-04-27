Нужно почти 2 млрд грн. Во Львовской ОВА рассказали, как обстоит ситуация с переселенцами

По словам Максима Козицкого, переселенцы смогут долгосрочно жить в 156 объектах социальной инфраструктуры. Сейчас финансирование согласовали лишь по тринадцати из них.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За время полномасштабной войны Львовская область приняла 330 тыс. жителей других регионов, убежавших от боевых действий. Около 25 тыс. человек сейчас проживают в образовательных учреждениях региона. Региональные власти ищут разные возможности обеспечить внутренних переселенцев жильем. Об этом сообщает Максим Козицкий, глава Львовской военной администрации.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, во Львовской области сформировали список общежитий, санаториев, интернатов и других объектов социальной сферы, где нужны небольшие капиталовложения, чтобы люди долгосрочно там проживали. Всего на Львовщине насчитали 156 таких объектов, в которые необходимо вложить 1,8 млрд грн. Благодаря этому там сможет длительное время проживать около 15 тыс. украинцев.

В регионе уже утвердили Программу реализации приоритетных инфраструктурных проектов в области на общую сумму 50 млн грн. По словам Козицкого, сейчас согласовано финансирование 13 объектов.

Еще один потенциальный проект — возможность для переселенцев выкупать готовое жилье. "В области есть 55 жилых домов с возможностью выкупа 1221 квартиры. Средняя стоимость за 1 метр квадратный — 550 долларов", — рассказал глава Львовской ОВА. Это предложение уже направлено на рассмотрение правительства.

Другое важное направление — строительство нового жилья для вынужденно перемещенных лиц. По словам регионального политика, для этого в области есть 95 земельных участков. В приоритете находятся те, где подведено электричество, есть водоснабжение, водоотведение и другие коммуникации.

"Мы также привлекаем представителей бизнеса и международные фонды для комплексного решения вопроса жилья для ВПЛ.

По данным мобильных операторов, во Львовской области сейчас находится около 450 тыс. внутренних переселенцев. Более 190 тыс.из них, в том числе 62 тыс. детей, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Это дает право украинцам на социальные выплаты, в том числе и в рамках международных программ.

Так, вынужденные переселенцы будут получать по 2,2 тыс. грн ежемесячно на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Средства для украинцев выделяет Всемирная продовольственная программа ООН.

Отдельно управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет малообеспеченным пенсионерам-переселенцам. Им также будут дополнительно выплачивать 2,2 тыс. грн.

ООН планирует охватить этими выплатами около 700 тыс. реципиентов в Украине.

Напомним, премьер-министр Польши посетил модульный городок для переселенцев во Львове. По словам Матеуша Моравецкого, общей целью польской и украинской сторон было строительство городка в очень сжатые сроки, чтобы у людей была возможность селиться там как можно быстрее.

Также Министерство цифровой трансформации опубликовало инструкцию, как переселенцам получить 2000 гривен помощи.