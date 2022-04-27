UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Нужно почти 2 млрд грн. Во Львовской ОВА рассказали, как обстоит ситуация с переселенцами

81
модульный дом, переселенцы, дети, львов
Модульный городок во Львове

По словам Максима Козицкого, переселенцы смогут долгосрочно жить в 156 объектах социальной инфраструктуры. Сейчас финансирование согласовали лишь по тринадцати из них.

За время полномасштабной войны Львовская область приняла 330 тыс. жителей других регионов, убежавших от боевых действий. Около 25 тыс. человек сейчас проживают в образовательных учреждениях региона. Региональные власти ищут разные возможности обеспечить внутренних переселенцев жильем. Об этом сообщает Максим Козицкий, глава Львовской военной администрации.

В частности, во Львовской области сформировали список общежитий, санаториев, интернатов и других объектов социальной сферы, где нужны небольшие капиталовложения, чтобы люди долгосрочно там проживали. Всего на Львовщине насчитали 156 таких объектов, в которые необходимо вложить 1,8 млрд грн. Благодаря этому там сможет длительное время проживать около 15 тыс. украинцев.

В регионе уже утвердили Программу реализации приоритетных инфраструктурных проектов в области на общую сумму 50 млн грн. По словам Козицкого, сейчас согласовано финансирование 13 объектов.

Еще один потенциальный проект — возможность для переселенцев выкупать готовое жилье. "В области есть 55 жилых домов с возможностью выкупа 1221 квартиры. Средняя стоимость за 1 метр квадратный — 550 долларов", — рассказал глава Львовской ОВА. Это предложение уже направлено на рассмотрение правительства.

Другое важное направление — строительство нового жилья для вынужденно перемещенных лиц. По словам регионального политика, для этого в области есть 95 земельных участков. В приоритете находятся те, где подведено электричество, есть водоснабжение, водоотведение и другие коммуникации.

"Мы также привлекаем представителей бизнеса и международные фонды для комплексного решения вопроса жилья для ВПЛ.

По данным мобильных операторов, во Львовской области сейчас находится около 450 тыс. внутренних переселенцев. Более 190 тыс.из них, в том числе 62 тыс. детей, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Это дает право украинцам на социальные выплаты, в том числе и в рамках международных программ.

Так, вынужденные переселенцы будут получать по 2,2 тыс. грн ежемесячно на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Средства для украинцев выделяет Всемирная продовольственная программа ООН.

Отдельно управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет малообеспеченным пенсионерам-переселенцам. Им также будут дополнительно выплачивать 2,2 тыс. грн.

ООН планирует охватить этими выплатами около 700 тыс. реципиентов в Украине.

Напомним, премьер-министр Польши посетил модульный городок для переселенцев во Львове. По словам Матеуша Моравецкого, общей целью польской и украинской сторон было строительство городка в очень сжатые сроки, чтобы у людей была возможность селиться там как можно быстрее.

Также Министерство цифровой трансформации опубликовало инструкцию, как переселенцам получить 2000 гривен помощи.