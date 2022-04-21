Как переселенцам получить 2000 гривен помощи: инструкция от Минцифры (видео)

Выплаты переселенцам можно оформить как онлайн при помощи приложения "Дія", так и обратившись в один из Центров оказания административных услуг. Однако у правительства есть несколько требований к получателям.

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Правительство Украины начало выплачивать материальную помощь переселенцам, которые покинули свои дома из-за вторжения России. Фокус привод подробную инструкцию от Министерства цифровой трансформации, как украинцам получить деньги от государства.

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Оформить социальную помощь во время войны помогает новый сервис под названием "єДопомога", он представлен в приложении "Дія" и на отдельном сайте. На главной странице необходимо выбрать пункт "Денежная помощь от государства", а затем выбрать раздел: "Как получить помощь для ВПЛ" (временно перемещенных лиц). Там отмечается, что выплаты могут получить только переселенцы, которые сейчас находятся на территории Украины: по 2000 грн на каждого взрослого и по 3000 — на ребенка.

Инструкция для получения помощи переселенцам в 2022 году онлайн:

Обновить и войти в приложение "Дія";

В разделе услуг отправить заявку на получение статуса ВПЛ;

Нажать кнопку "Хочу получать помощь";

Выбрать карточку "єПідтримка" для зачисления средств (оформить ее при необходимости).

Инструкция для получения помощи переселенцам в 2022 году офлайн:

Обратиться в Центр оказания административных услуг, орган соцзащиты населения или местной власти;

Заранее собрать документов для получения статуса ВПЛ (стоит проверить точный список для конкретного ЦОАУ);

Предоставить сотруднику Центра документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий его: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.

Инструкция для получения помощи на ребенка:

Обновить и авторизоваться в приложение "Дія";

В разделе "Услуги" выбрать "Получить статус ВПЛ";

Укажите свой актуальный адрес;

Подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;

Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, добавить его вручную;

Нажать кнопку "Хочу получать помощь".

Выбрать карту "єПідтримка", куда отправят деньги.

Помощь полагается украинцам, где проводились или продолжаются боевые действия, приводим полный список:

Киев

Киевская область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

[ + – ] Как переселенцам получить 2000 гривен помощи

"Нужно обновить приложение, и услуга уже будет на вашем смартфоне, и в несколько кликов сможете ее получить", — прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телеканала "1+1". — "Система автоматически проверяет все необходимые данные, все подтягивает, и после этого можно отправить в один клик заявку на финансовую помощь".

Министр добавил, что министерство социальной политики обрабатывает полученные заявки в течении суток. Украинские переселенцы будут получать в начале каждого месяца деньги за прошедший.

[ + – ] Как переселенцам получить 2000 гривен помощи

Сервис "єДопомога" предусматривает два основных направления: выплаты от государства и помощь от волонтерских организаций (как получение, так и предоставление таковой). Главная страница сайта предлагает выбрать одну из двух основных опций и нажать на соответствующую кнопку.

В разделе социальной помощи размещена такая информация для граждан:

Как получить статус временно перемещенного лица (ВПЛ);

Как получить выплаты для ВПЛ;

Как сообщить о поврежденном имуществе;

Как предпринимателю получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ;

Как получить помощь жителям временно оккупированных территорий;

Как получить помощь жителям освобожденных территорий Украины и тем, кто эвакуировался (в разработке);

Как получить пенсию или субсидию на банковскую карту;

Как получить международную помощь (в разработке).

Минцифры обещает вскоре запустить новую услугу для помощи жителям недавно освобожденных территорий Украины, а также тем, кто покинул их. Как отмечается на сайте, все украинцы, которые будут эвакуироваться, смогут быстро получить денежную помощь в "Укрзалізнице".

Основная необходимая информация по этим вопросам размещена на одной странице. Все категории перечислены в "шапке", и нажатие на название переносит пользователя к нужному блоку ниже. Если скролить страницу вручную, то всегда можно воспользоваться кнопкой "Навигация" в правом верхнем углу, которая выводит поверх текста окно с перечнем всех категорий. В каждом блоке содержатся требования и подробная инструкция, как оформить услугу офлайн или онлайн, если есть такая возможность. В некоторых случаях текстовое описание дополняется официальным видеороликом и картой.

19 апреля приложение "Дія" запустило услугу для оформления статуса ВПЛ и денежных выплат. В Минцифры заявили, что переселенцам будут каждый месяц выплачивать по 2000 гривен, которые можно тратить на любые покупки и услуги, а также обналичивать

Ранее Кабмин предоставил инструкцию, как получить компенсацию за размещение у себя переселенцев. В правительстве решили выплачивать гостеприимным украинцам по 450 грн компенсации на оплату коммунальных услуг.