Приложение "Дія" запустило услугу для оформление статуса ВПЛ и денежных выплат (видео)

Ежемесячную госпомощь в размере 2000 гривен можно тратить на любые расходы, в том числе снятие налички.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении "Дія" комплексную услугу, с помощью которой внутренне перемещенные лица могут оформить себе ежемесяные денежные выплаты. Об этом сообщил профильный министр Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По его словам, украинцы, которые в результате вторжения ВС РФ и полномасштабных боевых действий, были вынуждены оставить свои дома, смогут через приложение "Дія" оформить себе официальный статус ВПЛ для получения денежных выплат.

Такая категория граждан может рассчитывать на ежемесячную помощь от государства в размере 2000 гривен и 3000 гривен на каждого ребенка в семье. Денежные выплаты внутренне перемещенные лица, которые не выезжали за пределы Украины, могут получать на карту "єПідтримка" и тратить деньги на любые расходы, в том числе снятие налички.

Михаил Федоров предупредил, что ежемесячная помощь предусмотрена лишь для тех украинцев, которые ранее не оформляли себе статус ВПЛ и пребывают внутри страны. В скором времени, как анонсировал министр, такие выплаты будут доступны для всех категорий переселенцев.

Чтобы воспользоваться комплексной услугой — украинцам необходимо обновить приложение "Дія".

[ + – ] Украинцы в приложение "Дія" могут оформить статус ВПЛ и выплаты по 2000 гривен

Напомним, в приложение "Дія" вернулись автомобильные права и техпаспорты транспортных средств. После авторизации в сервисе, как утверждают в Минцифре, все документы подтянутся из государственных реестров в автоматическом режиме.

Также сообщалось, что украинцам через приложение "Дія" начали выплачивать по 6500 гривен. Денежные выплаты от государства предусмотрены для тех граждан, которые в результате военного положения и боевых действий потеряли работу.