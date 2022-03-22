Пользователям "Дія" начали выплачивать 6500 грн в рамках "єПідтримки", — Федоров

Деньги переводят на счета украинцев в порядке очереди и в течение 10-ти дней с момента подачи заявки.

21 марта правительство начало выплачивать украинцам по 6500 гривен в рамках проекта "єПідтримка". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в своем Телеграм-канале.

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По словам чиновника, пользователи отправили около 4 миллионов заявок на финансовую помощь через сервис государственных услуг "Дія". Средства нуждающимся выплачивают по очереди. Михаил Федоров напомнил, что деньги полагаются жителям населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Ранее сообщали, что единоразовую выплату в размере 6500 грн в рамках "єПідтримка" можно получить в течение 10 рабочих дней после подачи заявки. Деньги поступят на карту "єПідтримка", привязанную к приложению "Дія", ими можно оплатить любые товары и услуги, а также снять в банкомате или перевести на другой счет. Получение 1000 грн за вакцинацию не лишает гражданина права на дополнительную помощь.

Федоров предупредил, что извещение о зачислении матпомощи в размере 6 500 грн должно прийти от банка, клиентом которого вы являетесь. Если пришло смс, содержащее ссылку, перейдя по которой можно получить матпомощь, — это мошенничество.

"Будьте внимательны. Уведомление о начислении денег от "єПідтримка" поступит вам в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", — сообщил министр.

В программе участвуют такие банки:

ПриватБанк

Monobank

Альфа-банк

А-Банк

Сбербанк

Укргазбанк

Raiffeisen Bank

Банк Восток

IdeaBank

izibank

ПУМБ

В ГП "Дія" подчеркнули, что финансовую помощь можно получить только в их одноименном приложении. Чтобы подать заявку, необходимо перейти в раздел "Услуги", выбрать программу "єПідтримка" и нажать кнопку "Получить помощь".

Писали также, кто может получить 6500 грн по программе "єПідтримка". Услугой смогут воспользоваться две категории граждан: наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) и физические лица предприниматели всех групп.

"єПідтримка" в размере 6500 доступна в городе Киеве и таких областях:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Николаевская

Запорожская

Донецкая

Луганская

Житомирская

Одесская

Волынская

Накануне, 21 марта, Минцифры также возобновили оплату налогов в приложении "Дія". Услуга снова доступна после четырехнедельного перерыва, вызванного войной в Украине, ею могут воспользоваться ФЛП 1-3 групп.