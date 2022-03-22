Користувачам "Дії" почали виплачувати 6500 грн у межах "єПідтримки", — Федоров

Гроші перераховують на рахунки українців у порядку черги та протягом 10 днів із моменту подання заявки.

21 березня уряд почав виплачувати українцям по 6500 гривень у межах проєкту "єПідтримка". Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив у своєму Телеграм-каналі.

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За словами чиновника, користувачі надіслали близько 3,2 мільйона заявок на фінансову допомогу через сервіс державних послуг "Дія". Кошти тии, хто їх потребує, виплачують по черзі. Михайло Федоров нагадав, що гроші належать жителям населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Раніше повідомляли, що одноразову виплату в розмірі 6500 грн у межах "єПідтримка" можна отримати протягом 10 робочих днів після подання заявки. Гроші надійдуть на картку "єПідтримка", прив'язану до додатка "Дія", ними можна сплатити будь-які товари та послуги, а також зняти в банкоматі або переказати на інший рахунок. Отримання 1000 грн за вакцинацію не позбавляє громадянина права на додаткову допомогу.

У програмі беруть участь такі банки:

ПриватБанк

Monobank

Альфа Банк

А-Банк

Ощадбанк

Укргазбанк

Raiffeisen Bank

Банк Схід

IdeaBank

izibank

ПУМБ

У ДП "Дія" наголосили, що фінансову допомогу можна отримати лише в їхньому однойменному додатку. Щоб подати заявку, необхідно перейти до розділу "Послуги", вибрати програму "єПідтримка" та натиснути кнопку "Отримати допомогу".

Писали також, хто може отримати 6500 грн за програмою "єПідтримка". Послугою зможуть скористатися дві категорії громадян: наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) та фізичні особи – підприємці всіх груп.

"єПідтримка" в розмірі 6500 доступна в місті Києві та таких областях:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Херсонська

Миколаївська

Запорізька

Донецька

Луганська

Житомирська

Одеська

Волинська

Напередодні, 21 березня, Мінцифри також відновили сплату податків у додатку "Дія". Послуга знову доступна після чотиритижневої перерви, викликаної війною в Україні, нею можуть скористатися ФОП 1-3 груп.