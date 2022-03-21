ФОП знову може сплатити податки в додатку "Дiя", — Мінцифри

Оплата податків за шість дій знову можлива після перерви в чотири тижні, спричиненої бойовими діями в Україні.

Фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть сплатити податки в додатку "Дiя". Послуга знову стала доступною, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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З початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Наразі спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що стосуються податкових послуг.

Кожен ФОП 1–3 групи, що працює за спрощеною системою оподаткування та без найманих працівників може сплатити єдиний податок та ЄСВ безпосередньо в мобільному додатку. Для цього потрібно:

Зайти в програму і натиснути "Послуги", а потім "Податки ФОП".

Вибрати "Сплата податків та зборів".

Вибрати податок та період, за який сплачуєте.

Натиснути "Заплатити".

У "Дiя" також можна подати заявку на виплату в розмірі 6500 грн матеріальної підтримки. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачують ЄСВ, та ФОПи усіх груп із населених пунктів, де активно ведуть бойові дії.

Раніше Фокус повідомляв, що житель Луцька поскаржився на те, що куплені ним підроблені права не з'явилися в "Дія".