ФЛП снова могут заплатить налоги в приложении "Дiя", - Минцифры

Оплата налогов в шесть действий снова возможна после перерыва в четыре недели, вызванного боевыми действиями в Украине.

Физические лица-предприниматели 1-3 групп могут уплатить налоги в приложении "Дiя". Услуга снова стала доступна, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг.

Каждый ФЛП 1–3 группы, работающий по упрощенной системе налогообложения и без наемных работников может уплатить единый налог и ЕСВ прямо в мобильном приложении. Для этого нужно:

Зайти в приложение, и нажать "Услуги", а затем "Налоги ФЛП".

Выбрать "Уплата налогов и сборов".

Выбрать налог и период, за который совершается уплата.

Нажать "Заплатить".

В "Дiя" также можно подать заявку на выплату в размере 6500 грн материальной поддержки. Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Ранее Фокус сообщал, что житель Луцка пожаловался на то, что купленные им поддельные права не появились в "Дiя".