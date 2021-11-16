Житель Луцка пожаловался в полицию на то, что купленные "права" не появились в "Дiя"

За "водительское удостоверение", которое он заказал в интернете, 19-летнему водителю пришлось заплатить 4000 гривен.

19-летний житель из Луцка пожаловался полицейским на то, что его купленное в Интернете "водительское удостоверение"не отображается в мобильном приложении "Дiя". Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

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Мужчина позвонил на 102 и рассказал силовикам о том, как он в Интернете заказал себе "права" категории А, предварительно уплатив за них 1000 гривен. "Документ" он забрал в почтовом отделении, доплатив за него еще 3000 гривен. Однако позже он с удивлением обнаружил, что его "водительские права" отсутствуют в мобильном приложении "Дiя" и решил пожаловаться в полицию.

Полиция Луцка отреагировала на звонок местного жителя и, прибыв на место происшествия, обнаружила у мужчины водительское удостоверение с признаками подделки документа.

Следственно-оперативная группа, которая вскоре была вызвана, открыла уголовное производство по ч.3 ст. 358 (Подделка документов) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Луцка покупатель вызвал полицию и пожаловался на сотрудников магазина, за то что они отказались обслуживать его без медицинской маски. Между ним и прибывшими на вызов патрульными началась драка, после которой заявителю выписали два штрафа.

Патрульные полицейские Львова оштрафовали пешехода, которого сбил автомобиль. Силовики рассказали, что пешеход грубо нарушил правила дорожного движения.