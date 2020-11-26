Встал на место для инвалидов и был без маски: в Луцке мужчина вызвал полицию и был оштрафован

По информации СМИ, мужчину задерживали два наряда полиции на глазах у его дочери.

В одном из супермаркетов Луцка, который находится по улице Конякина, 35-летний мужчина решил вызвать полицию после того, как сотрудники супермаркета отказались его обслуживать без медицинской маски. Между ним и приехавшими на вызов патрульными началась драка, после которой заявителю выписали два штрафа: за нарушение карантина и за парковку на месте для людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании. Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако последний не прекратил правонарушение. Более того — сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру", — сообщили в полиции.

Из-за драки одному из патрульных пришлось обратиться в медучреждение

После драки полицейские обнаружили, что нарушитель оставил свою машину Mercedes-Benz S 350 на паркоместе для людей с инвалидностью.

Патрульные составили на мужчину два админпротокола: по ч.2 ст.44-3 ("пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты") и по ч.5 ст.122 КУоАП ("остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью"). Также на место событий вызвали следственно-оперативную группу полиции из-за уголовного правонарушения по ст. 342 УКУ ("сопротивление представителю правоохранительного органа").

По информации издания "Волинські новини", инцидент произошел возле супермаркета АТБ на улице Конякина. Мужчина был с дочерью лет 5-6. Выйдя из супермаркета, он попытался сесть в свою машину, однако полицейский преградил ему дорогу. Патрульные пытались задержать мужчину и надеть на него наручники.

"Это все было на парковке. Через несколько минут прибыл еще один наряд, сошлись люди с остановки и делали замечания полиции, чтобы те не задерживали с наручниками мужчину на глазах у его ребенка", — рассказал свидетель.

Отметим, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон № 3891 "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19". Законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан: от 170 до 255 гривен.

Напомним, недавно глава патрульной полиции продемонстрировал на себе действие электрошокера.