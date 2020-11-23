"Неприятно, но эффективно". Глава патрульной полиции продемонстрировал на себе действие электрошокера

Эксперимент приурочен к обсуждению идеи о расширении списка лиц, к которым полиция может применять электрошокер. Кабмин соответствующий законопроект уже согласовал.

Начальник Департамента патрульной полиции Украины полковник Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser.

"Это медикосертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно!", – написал в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

По словам Жукова, Taser используют полицейские более ста стран. На видео ему в спину выстреливают двумя гарпунами-электродами, которые вызывают сильную судорогу по всему телу.

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"Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения прошли. Сейчас чувствую себя как после изнурительной тренировки", – рассказал Жуков.

Напомним, Кабмин 11 ноября согласовал законопроект, который расширяет перечень лиц, против которых полицейский может применять электрошокер.

Если проект станет законом, то его можно будет применять при задержании:

лица совершившего административное или уголовное правонарушение, которое оказывает физическое противодействие полицейскому;

лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, пытающегося убежать;

лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;

вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

По действующему законодательству электрошокер можно использовать только в случаях отражения нападения на полицейского или на другое лицо, на объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Отличие электрошокеров Taser от аналогов заключается в запатентованной технологии, позволяющей поражать на расстоянии от 4,5 до 10 м. Они производятся в США.

Несмотря на заявления производителя о безопасности применения тазера, многие организации и частные лица оспаривают эту точку зрения. Так Amnesty International зарегистрировала 334 смертельных случая вследствие применения тазера в период с 2001 до 2008 годы.

Тазер выстреливает два небольших электрода, передающих электрический заряд, поступающий по проводам. Выстрел происходит благодаря встроенному в картридж баллончику со сжатым азотом. После выстрела картридж заменяется.

Разряд тазеров вызывает нейромышечный паралич. Он прерывает возможность мозга контролировать мышцы тела, что приводит к потере человеком равновесия и способности к движению. Данный эффект не может быть преодолен волевым усилием человека. Как только электрический разряд заканчивает свое действие, к человеку возвращается полный контроль над своим телом.