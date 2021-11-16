Мешканець Луцька поскаржився в поліцію на те, що куплені "права" не з'явилися в "Дії"

За "посвідчення водія", яке він замовив в інтернеті, 19-річному водієві довелося заплатити 4000 гривень.

19-річний житель із Луцька поскаржився поліцейським на те, що його куплене в інтернеті "посвідчення водія" не відображається в мобільному додатку "Дiя". Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волинської області.

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Чоловік зателефонував на 102 та розповів силовикам про те, як він в інтернеті замовив собі "права" категорії А, попередньо сплативши за них 1000 гривень. "Документ" він забрав у поштовому відділенні, доплативши за нього ще 3000 гривень. Однак пізніше він із подивом виявив, що його "права водія" відсутні в мобільному додатку "Дiя", і вирішив поскаржитися в поліцію.

Поліція Луцька відреагувала на дзвінок місцевого жителя і, прибувши на місце події, виявила у чоловіка посвідчення водія з ознаками підробки документа.

Слідчо-оперативна група, яку незабаром викликали, відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (Підробка документів) КК України.

Раніше повідомлялося, що в торговому центрі Луцька покупець викликав поліцію та поскаржився на співробітників магазину за те, що вони відмовилися обслуговувати його без медичної маски. Між ним і патрульними, що прибули на виклик, почалася бійка, після якої заявнику виписали два штрафи.

Патрульні поліцейські Львова оштрафували пішохода, якого збив автомобіль. Силовики розповіли, що пішохід порушив правила дорожнього руху.