Львівські поліцейські оштрафували пішохода, якого збила машина (відео)

Чоловік грубо порушив правила дорожнього руху, вибігши на дорогу.

Патрульні поліцейські Львова оштрафували пішохода, якого збив автомобіль. Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

Правоохоронці розповіли, що чоловік грубо порушив правила дорожнього руху.

"Він, не переконавшись у безпеці переходу проїжджої частини, різко вибіг на дорогу. У цей момент, не чекаючи загрози, там їхав автомобіль Volkswagen Jetta. Людина, буквально стрибнула на автомобіль", — кажуть патрульні.

Під час ДТП ні машина, ні пішохід не постраждали. Водій автомобіля також не отримав пошкоджень.

"Патрульні винесли на пішохода постанову по ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходом) КоАП", — сказано у повідомленні.

Копи розповіли, що з початку 2021 року оштрафували тисячу пішоходів-порушників. За цей самий період на території Львівської області сталося 96 ДТП з пішоходами. У 89 аваріях є постраждалі, в яких травмовано 79 осіб, а загинуло 15 осіб.

Нагадаємо, 5 березня на вулиці Маршала Тимошенка у Києві водій Chevrolet врізався в автомобіль Ford, який зупинився перед ним. Винуватець ДТП відразу спробував сховатися з місця події, однак інші водії йому завадили це зробити, заблокувавши його машину до приїзду поліції. Правоохоронці повідомили, що нібито помітили у водія Chevrolet, який намагався втекти, ознаки алкогольного спʼяніння, однак той відмовився проходити процедуру огляду.