В Киеве мужчина устроил ДТП и пытался сбежать, но ему помешали другие водители (видео)

Водитель Chevrolet врезался в Ford, но не вышел из машины, а сразу же попытался скрыться. Его авто удалось заблокировать другим участникам движения.

5 марта на улице Маршала Тимошенко в Киеве водитель Chevrolet врезался в автомобиль Ford, остановившийся перед ним. Виновник ДТП тут же попытался скрыться с места происшествия, однако другие водители ему помешали это сделать, заблокировав его машину до приезда полиции.

Об этом рассказала пресс-служба патрульной полиции Киева на их странице в Facebook.

Правоохранители сообщили, что якобы заметили у пытавшегося убежать водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения, однако тот отказался проходить процедуру освидетельствования.

В Нацполе рассказали, что составили на виновника ДТП необходимые административные протоколы.

Также пресс-служба патрульной полиции опубликовала видео инцидента на Оболони.

Напомним, с сети опубликовали видео ДТП "Приуса" одесских патрульных с авто полицейских из Винницы, в результате которого погиб 32-летний начальник отделения полиции Могилев-Подольского РВП Александр Парфонов.

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