У Києві чоловік влаштував ДТП і намагався втекти, але йому перешкодили інші водії (відео)

Водій Chevrolet врізався в Ford, але не вийшов з машини, а відразу ж спробував втеки. Його авто вдалося заблокувати іншим учасникам руху.

5 березня на вулиці Маршала Тимошенко в Києві водій Chevrolet врізався в автомобіль Ford, який зупинився перед ним. Винуватець ДТП тут же спробував сховатися з місця події, однак інші водії йому завадили це зробити, заблокувавши його машину до приїзду поліції.

Про це розповіла прес-служба патрульної поліції Києва на їх сторінці в Facebook.

Правоохоронці повідомили, що нібито помітили у водія Chevrolet ознаки алкогольного спʼяніння, однак той відмовився проходити процедуру освідування.

У Нацполі розповіли, що склали на винуватця ДТП необхідні адміністративні протоколи.

Також прес-служба патрульної поліції опублікувала відео інциденту на Оболоні.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео ДТП "Пріуса" одеських патрульних з авто поліцейських з Вінниці, в результаті якого загинув 32-річний начальник відділення поліції Могилів-Подільського РВП Олександр Парфонов.

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