Зеленский обратился к родственникам украинцев, погибших из-за ДТП в Польше

Глава государства рассказал, как украинские дипломаты помогают пострадавшим в автокатастрофе.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к близким украинцев, которые 6 марта погибли в результате ДТП в Польше. Он выразил соболезнования на своей официальной странице в Twitter.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", — написал глава государства.

Ранее о трагедии в соцсети сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он доложил, что в результате автокатастрофы с рейсовым автобусом Познань-Херсон погибли шесть украинских граждан, а еще 15 попали в больницы. Консулы связались с польскими властями и пытаются выяснить обстоятельства инцидента.

По данным СМИ, 57 украинцев ехали по Гостомельской трассе, когда автобус съел с дороги и перевернулся, пострадали 34 человека. Раненных доставили в больницы в нескольких ближайших городах Польши, некоторых из них пришлось эвакуировать на вертолетах из-за тяжелых травм. Тех, кому не потребовалась госпитализация, разместили общежитиях. На месте происшествия работали 19 медицинских бригад и более сотни пожарных, полицейские расследуют причины ДТП.

Ранее появилась информация, что Польша не пропустила автобус с украинцами на границе у города Хелм. Один из пассажиров сообщил, что у него коронавирусная инфекция, поэтому транспортное средство изолировали, а пассажиров оградили от других людей. В итоге автобус с 26 пассажирами (25 украинцев и 1 гражданин Молдовы) вернулся в Украину.

Писали также, что два украинца скончались после ДТП в Люблине. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat внезапно потерял управление и свернул с дороги, после чего столкнулся с дорожным знаком и врезался в дерево. 24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте, медикам не удалось спасти им жизнь. Правоохранителям пришлось перекрыть проезжую часть для проведения расследования.