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В польском Люблине в ДТП погибли двое украинцев (фото)

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дтп, польша, Люблин, полиция, украинцы
Фото: lubelska.policja.gov.pl | ДТП в Люблине

24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в польском городе Люблин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое украинцев.

Об этом сообщается на сайте полиции города.

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением автомобиля.

"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево", – говорится в сообщении.

дтп, польша, Люблин, полиция, украинцы, фото аварии
Машина на большой скорости въехала в дорожный знак

24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.

В польской полиции говорят, что водитель Volkswagen Passat ехал со стороны ул. Филаретов в направлении улицы Надбыстрицкой и после поворота не справился с управлением и выехал на правую сторону дороги. Машина на большой скорости въехала в дорожный знак, а затем ударилась боком о дерево.

дтп, польша, Люблин, полиция, украинцы, фото аварии
На месте происшествия несколько часов работали полицейские

В результате жизни мужчин спасти не удалось. Дорогу пришлось перекрыть, так как на месте происшествия несколько часов работали полицейские.

Отметим, ранее в результате ДТП в Опольском воеводстве на западе Польши погиб 30-летний гражданин Украины. Мужчина пытался сбежать от полиции, чем и спровоцировал ДТП. 