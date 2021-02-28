В польском Люблине в ДТП погибли двое украинцев (фото)
24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.
В ночь на воскресенье, 28 февраля, в польском городе Люблин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое украинцев.
Об этом сообщается на сайте полиции города.
По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением автомобиля.
"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево", – говорится в сообщении.
24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.
В польской полиции говорят, что водитель Volkswagen Passat ехал со стороны ул. Филаретов в направлении улицы Надбыстрицкой и после поворота не справился с управлением и выехал на правую сторону дороги. Машина на большой скорости въехала в дорожный знак, а затем ударилась боком о дерево.
В результате жизни мужчин спасти не удалось. Дорогу пришлось перекрыть, так как на месте происшествия несколько часов работали полицейские.
Отметим, ранее в результате ДТП в Опольском воеводстве на западе Польши погиб 30-летний гражданин Украины. Мужчина пытался сбежать от полиции, чем и спровоцировал ДТП.