В польском Люблине в ДТП погибли двое украинцев (фото)

24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в польском городе Люблин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое украинцев.

Об этом сообщается на сайте полиции города.

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением автомобиля.

"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево", – говорится в сообщении.

[ + – ] Машина на большой скорости въехала в дорожный знак

24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.

В польской полиции говорят, что водитель Volkswagen Passat ехал со стороны ул. Филаретов в направлении улицы Надбыстрицкой и после поворота не справился с управлением и выехал на правую сторону дороги. Машина на большой скорости въехала в дорожный знак, а затем ударилась боком о дерево.

[ + – ] На месте происшествия несколько часов работали полицейские

В результате жизни мужчин спасти не удалось. Дорогу пришлось перекрыть, так как на месте происшествия несколько часов работали полицейские.

Отметим, ранее в результате ДТП в Опольском воеводстве на западе Польши погиб 30-летний гражданин Украины. Мужчина пытался сбежать от полиции, чем и спровоцировал ДТП.