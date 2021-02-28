У польському Любліні в ДТП загинули двоє українців (фото)

24-річний водій і його 22-річний пасажир загинули на місці аварії.

У ніч на неділю, 28 лютого, в польському місті Люблін сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули двоє українців.

Про це повідомляється на сайті поліції міста.

Відзначається, що за попередніми даними, один з водіїв не впорався з керуванням автомобіля.

"Трагічна аварія сталася в Любліні перед північчю. Водій Volkswagen Passat, проїжджаючи вулицею Глиняною, раптово повернув з дороги, в'їхавши у дорожній знак, а потім в дерево", — йдеться в повідомленні.

24-річний водій і його 22-річний пасажир загинули на місці аварії.

У польській поліції кажуть, що водій Volkswagen Passat їхав з боку вул. Філаретов в напрямку вулиці Надбистріцкій і після повороту не впорався з керуванням і виїхав на праву сторону дороги. Машина на великій швидкості в'їхала в дорожній знак, а потім вдарилася боком об дерево.

В результаті життя чоловіків врятувати не вдалося. Дорогу довелося перекрити, так як на місці події кілька годин працювали поліцейські.

Відзначимо, раніше в результаті ДТП в Опольському воєводстві на заході Польщі загинув 30-річний громадянин України. Чоловік намагався втекти від поліції, чим і спровокував ДТП.