Польша не пропустила автобус с украинцами: пассажир заявил, что у него COVID-19

Транспорт пришлось изолировать, чтобы пассажиры не контактировали с другими туристами.

На границе с Польшей около города Хелм развернули автобус с украинцами из-за того, что один из пассажиров заявил, что у него коронавирус. Об этом сообщает Lublin112.

При проверке мужчина рассказал, что с ним все в порядке и у него нет симптомов.

Пограничники изолировали транспорт, чтобы пассажиры автобуса не контактировали с другими туристами, пересекающими границу. Украинцу и всем пассажирам, путешествующим на этом автобусе, было отказано во въезде в Польшу из-за того, что их въезд может представлять угрозу для здоровья населения.

В итоге автобус с 26 пассажирами (25 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы) был возвращен на территорию Украины.

Напомним, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна коронавируса в стране вызвана "британским" штаммом. По его словам, среднесуточное количество заражений за последнюю неделю приблизилось к 10 тысячам. Если сравнивать этот результат с результатами предыдущей недели, то это увеличение на треть, более чем на 33%. На тот момент среднесуточное количество заражений в неделю составляло 7,3 тысячи.