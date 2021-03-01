Третья волна коронавируса в Польше: Минздрав назвал причиной "британский" штамм

Среднесуточное количество заражений, по словам главы ведомства, увеличилось на треть всего за неделю.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна коронавируса вызвана "британским" штаммом. Об этом сообщает RMF24.

Он сообщил, что среднесуточное количество заражений за последнюю неделю приблизилось к 10 тысячам. Если сравнивать этот результат с результатами предыдущей недели, то это увеличение на треть, более чем на 33%. На тот момент среднесуточное количество заражений в неделю составляло 7,3 тысячи.

"Это изменение отражается не только на уровне ежедневного количества заболевших, но и мы видим другие признаки, свидетельствующие о том, что тенденция сохраняется, и тенденция носит перманентный характер", — сказал министр.

Недзельский признал, что третья волна коронавируса в Польше вызвана в основном "британским" штаммом болезни, что подтверждается исследованиями генома вируса в регионах страны, где имеется большое количество заболевших.

Исследование в Варминско-Мазурском воеводстве показало, что на британский штамм приходится 70% случаев. В Поморском воеводстве доля британского варианта составляет около 77%.

19 февраля Недзельский объявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса в Польше. Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна", — сказал он.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.

26 февраля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не нашли британского, бразильского или южноафриканского штамма коронавируса. Он добавил, что ожидаются результаты проверки образцов, которые взяли у больных в Ивано-Франковской области.