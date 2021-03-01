Третя хвиля коронавірусу в Польщі: МОЗ назвало причиною "британський" штам

Середньодобова кількість заражень, за словами голови відомства, збільшилася на третину всього за тиждень.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля коронавірусу викликана "британським" штамом. Про це повідомляє RMF24.

Він повідомив, що середньодобова кількість заражень за останній тиждень наблизилося до 10 тисяч. Якщо порівнювати цей результат з результатами попереднього тижня, то це збільшення на третину, більше ніж на 33%. На той момент середньодобова кількість заражень за тиждень становила 7,3 тисячі.

"Ця зміна відбивається не тільки на рівні щоденної кількості хворих, але і ми бачимо інші ознаки, що свідчать про те, що тенденція зберігається, і тенденція носить перманентний характер", — сказав міністр.

Недзельський визнав, що третя хвиля коронавірусу в Польщі викликана переважно "британським" штамом хвороби, що підтверджується дослідженнями генома вірусу в регіонах країни, де є велика кількість хворих.

Дослідження у Вармінсько-Мазурському воєводстві показало, що на британський штам припадає 70% випадків. У Поморському воєводстві частка британського варіанту становить близько 77%.

19 лютого Недзельський оголосив про початок третьої хвилі епідемії коронавірусу в Польщі. Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас в майбутньому. У нас вже третя хвиля", — сказав він.

Нагадаємо, в середині грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок у Палаті громад заявив, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Ряд країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.

26 лютого головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні поки що не знайшли британського, бразильського або південноафриканського штаму коронавірусу. Він додав, що очікуються результати перевірки зразків, які взяли у хворих в Івано-Франківській області.