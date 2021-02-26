В Украине пока не нашли коронавирус-мутант, – Ляшко

По словам главного санврача, на следующей неделе ожидаются результаты проверки образцов, которые взяли у больных в Ивано-Франковской области.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине не выявили британского, бразильского или южноафриканского штамма коронавируса. Об этом Ляшко сообщил на брифинге.

"Секвенирование генома коронавируса, который циркулирует на территории нашей страны, сегодня не подтвердил наличия британского, южно-африканского или бразильского происхождения мутаций. Мы получили первые результаты образцов из клиники "Шарите", куда направляли на исследование биоматериал от больных в Украине", — сказал Ляшко.

По словам Ляшко, на следующей неделе ожидаются результаты проверки образцов, которые взяли у больных в Ивано-Франковской области.

"Мы будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы, или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни", — сообщил он.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.

16 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине до сих пор нет оборудования для обнаружения новых штаммов коронавируса. "Собственной лаборатории, которая проводила секвенирование (выявление новых штаммов) у нас нет. 20 января Центр общественного здоровья отправил образцы в лабораторию ВОЗ в Германии", — сообщил Радуцкий.