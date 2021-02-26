В Україні поки не знайшли коронавірус-мутант, — Ляшко

За словами головного санлікаря, на наступному тижні очікуються результати перевірки зразків, які взяли у хворих в Івано-Франківській області.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні не виявили британського, бразильського або південноафриканського штаму коронавірусу. Про це Ляшко повідомив на брифінгу.

"Секвенування геному коронавірусу, який циркулює на території нашої країни, сьогодні не підтвердив наявності британського, південноафриканського чи бразильського походження мутацій. Ми отримали перші результати зразків з клініки "Шаріте", куди направляли на дослідження біоматеріал від хворих в Україні", — сказав Ляшко.

За словами Ляшка, на наступному тижні очікуються результати перевірки зразків, які взяли у хворих в Івано-Франківській області.

"Ми будемо знати, циркулюють у нас минулі штами, або вже є нові, які призводять до зростання числа випадків коронавірусної хвороби", — повідомив він.

Нагадаємо: у середині грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Метью Хенкок у Палаті громад заявив, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Ряд країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.

16 лютого голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні досі немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. "Своєї лабораторії, яка проводила б секвенування (виявлення нових штамів) у нас немає. 20 січня Центр громадського здоров'я відправив зразки в лабораторію ВООЗ у Німеччині", — повідомив Радуцький.