Автобус с украинцами перевернулся в Польше: 6 человек погибли и 15 ранены (фото)

Пострадавших граждан Украины эвакуировали на вертолетах, а затем доставили в ближайшие больницы.

Ночью 6 марта в Польше рейсовый автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек умерли, а еще 15 госпитализированы. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Поблизости от города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы", — написал представитель МИДа. — "Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии".

По данным издания RMF24, всего в автобусе ехали 57 украинцев, из них пострадали 34 человека. Раненных доставили в больницы в Перемышле, Ярославе, Жешуве, Малой Рудной, Пшеворске и Любаче. Тех, кому не потребовалась госпитализация, разместили общежитиях.

[ + – ] Автобус после ДТП в Польше Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Транспортное средство съехало с эстакады на Гостомельской трассе и перевернулось в кювет. Для эвакуации людей к месту автокатастрофы отправили два вертолета. Спасатели вытащили автобус, а правоохранители выясняют причины ДТП. На место происшествия съехались сотня пожарных, 19 бригад медиков и сотрудники польской полиции. Тяжелораненых людей перевезли на вертолетах, передает портал Onet Rzeszow.

Ранее стало известно, что два украинца попали в ДТП в польском городе Люблин, 24-летний водитель и 22-летний пассажир скончались на месте аварии. По предварительным данным, человек за рулем Volkswagen Passat внезапно потерял управление и свернул с дороги. Как сообщили представители польской полиции, автомобиль двигался со стороны ул. Филаретов в направлении улицы Надбыстрицкой, после поворота потерял управление, выехал на правую сторону и на большой скорости влетел в дорожный знак, а затем боком врезался в дерево. После ДТП правоохранителям перешлось перекрыть дорогу.

Писали также, что народный депутат Александр Дубинский якобы устроил ДТП во Львовской области. По данным источника, 1 марта около 6 часов утра политик потерял управление автомобилем Toyota и врезался в другую машину возле города Стрый. Водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.