Автобус з українцями перекинувся в Польщі: 6 людей загинули і 15 поранені (фото)

Постраждалих громадян України эвакуювали за допомогою вертольотів, а потім доставили в найближчі лікарні.

Вночі 6 березня в Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у ДТП, шестеро людей померли, а ще 15 госпіталізовані. Про це в Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Поблизу міста кашку рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані", — написав представник МЗС. — "Консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевими властями і лікарнями для надання консульської допомоги українським і з'ясування всіх обставин аварії".

За даними видання RMF24, всього в автобусі їхали 57 українців, з них постраждали 34 людини. Поранених доставили в лікарні в Перемишлі, Ярославі, Жешуві, Малої Рудної, Пшеворськ і Любач. Тих, кому не знадобилася госпіталізація, розмістили гуртожитках.

[ + – ] Автобус після ДТП в Польщі Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Транспортний засіб з'їхав з естакади на Гостомельській трасі і перевернулося в кювет. Для евакуації людей до місця автокатастрофи відправили два вертольоти. Рятувальники витягли автобус, а правоохоронці з'ясовують причини ДТП. На місце події з'їхалися сотня пожежників, 19 бригад медиків і співробітники польської поліції. Тяжкопоранених людей перевезли на вертольотах, передає портал Onet Rzeszow.

Раніше стало відомо, що двоє українців потрапили в ДТП у польському місті Люблін, 24-річний водій і 22-річний пасажир померли на місці аварії. За попередніми даними, чоловік за кермом Volkswagen Passat раптово втратив керування і з'їхав з дороги. Як повідомили представники польської поліції, автомобіль рухався з боку вул. Філаретів в напрямку вулиці Надбистрицької, після повороту не впорався з керуванням, виїхав на праву сторону і на великій швидкості влетів у дорожній знак, а потім боком врізався в дерево. Після ДТП правоохоронцям довелося перекрити дорогу.

Писали також, що народний депутат Олександр Дубинський нібито влаштував ДТП у Львівській області. За даними джерела, 1 березня близько 6 години ранку політик не впорався з керуванням автомобілем Toyota і врізався в іншу машину біля міста Стрий. Водій і пасажир отримали травми і були доставлені в лікарню.