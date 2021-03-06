Зеленський звернувся до родичів українців, які загинули через ДТП у Польщі

Глава держави розповів, як українські дипломати допомагають постраждалим в автокатастрофі.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до близьких українців, які 6 березня загинули в результаті ДТП в Польщі. Він висловив співчуття на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги", — написав глава держави.

Раніше про трагедію в соцмережі повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко. Він доповів, що в результаті автокатастрофи з рейсовим автобусом Познань-Херсон загинули шість українських громадян, а ще 15 потрапили до лікарень. Консули звʼязалися з польськими властями і намагаються зʼясувати обставини інциденту.

За даними ЗМІ, 57 українців їхали по Гостомельській трасі, коли автобус зʼїв з дороги і перекинувся, постраждали 34 людини. Поранених доставили в лікарні в декількох найближчих містах Польщі, деяких з них довелося евакуювати на вертольотах через важких травм. Тих, кому не потрібна була госпіталізація, розмістили гуртожитках. На місці події працювали 19 медичних бригад і більше сотні пожежників, поліцейські розслідують причини ДТП.

Раніше зʼявилася інформація, що Польща не пропустила автобус з українцями на кордоні у міста Хелм. Один з пасажирів повідомив, що у нього коронавірусна інфекція, тому транспортний засіб ізолювали, а пасажирів захистили від інших людей. В результаті автобус з 26 пасажирами (25 українців і 1 громадянин Молдови) повернувся в Україну.

Писали також, що двоє українців померли після ДТП в Любліні. За попередньою інформацією, водій Volkswagen Passat раптово втратив керування і зʼїхав з дороги, після чого зіткнувся з дорожнім знаком і врізався в дерево. 24-річний водій і його 22-річний пасажир загинули на місці, медикам не вдалося врятувати їм життя. Правоохоронцям довелося перекрити проїжджу частину для проведення розслідування.