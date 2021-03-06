Появилось видео смертельного ДТП "Приуса" одесских патрульных с авто полицейских из Винницы

Патрульные вогнали машину с полицейскими в отбойник.

Появилось видео ДТП с "Приусом" и авто с полицейскими, которое произошло вечером 5 марта на киевской трассе. Портал "Думская" опубликовал в YouTube запись с камеры видеонаблюдения и сообщил подробности со ссылкой на источник в полиции.

По версии следствия, одесский полицейский нарушил правила, когда разворачивал "Пруиус" в направлении Киева с выключенными спецсигналами и не предоставил преимущество Hyundai Sonata, ехавшим в Одессу. После столкновения Hyundai, влетел в отбойник, а патрульная машина продолжила медленно катиться.

[ + – ] Момент ДТП на киевской трассе под Одессой

В "Сонате" ехали трое полицейских: за рулем находился капитан Подольского райотдела в Винницкой области, вместе с ним в салоне находились подполковник, лейтенант и старший лейтенант. 32-летний начальник отделения полиции Могилев-Подольского РВП Александр Парфонов скончался на месте от множественных тяжелых травм, а его коллег доставили в 11-ю одесскую больницу. У 34-летнего капитана диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а у подполковника 35-лет медики выявили повреждения головы, ссадины и ушиб правой голени. Последний отказался от госпитализации.

[ + – ] Старший лейтенант Александр Парфонов Фото: Отдел коммуникации Нацполиции Винницкой области

26-летний водитель "Приуса" в звании лейтенанта полиции находился при исполнении обязанностей вместе с двумя патрульными 28 и 30 лет. Их положили в ту же городскую больницу с похожими травмами.

Ранее появились подробности о ДТП с автобусом в Польше, где погибли шесть граждан Украины, а 34 получили ранения — 15 из них госпитализировали в больницах ближайших городов. Для эвакуации тяжелораненных пассажиров у города Кашице польские спасатели использовали вертолеты. По предварительным данным, автобус рейса Познань-Херсон ехал по Гостомельской трассе, съехал с эстакады в кювет и перевернулся. Спасатели вытащили транспортное средство, а правоохранители выясняют причины инцидента.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в автокатастрофе. По его словам, украинские дипломаты уже работают на месте происшествия и оказывают всю возможную помощь пострадавшим гражданам Украины.