З`явилося відео смертельного ДТП "Пріуса" одеських патрульних з авто поліцейських з Вінниці

Патрульні увігнали машину з поліцейськими у відбійник.

З'явилося відео ДТП з "Пріус" та авто з поліцейськими, яке відбулося увечері 5 березня на київській трасі. Портал "Думська" опублікував в YouTube запис з камери відеоспостереження і повідомив подробиці з посиланням на джерело в поліції.

За версією слідства, одеський поліцейський порушив правила, коли розгортав "Пруіус" в напрямку Києва з вимкненими спецсигналами і не надав перевагу Hyundai Sonata, що їхав до Одеси. Після зіткнення Hyundai, влетів у відбійник, а патрульна машина продовжила повільно котитися.

[ + – ] Момент ДТП на київській трасі під Одесою

В "Сонате" їхали троє поліцейських: за кермом перебував капітан Подільського райвідділу у Вінницькій області, разом з ним в салоні перебували підполковник, лейтенант і старший лейтенант. 32-річний начальник відділення поліції Могилів-Подільського РВП Олександр Парфонов помер на місці від численних важких травм, а його колег доставили в 11-ю одеську лікарню. У 34-річного капітана діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму, а у підполковника 35-років медики виявили пошкодження голови, садна і забій правої гомілки. Останній відмовився від госпіталізації.

[ + – ] Старший лейтенант Олександр Парфонов Фото: Відділ комунікації Нацполіції Вінницької області

26-річний водій "Пріуса" в званні лейтенанта поліції знаходився при виконанні обов'язків разом з двома патрульними 28 і 30 років. Їх поклали в ту ж міську лікарню зі схожими травмами.

Раніше з'явилися подробиці про ДТП з автобусом в Польщі, де загинули шестеро громадян України, а 34 отримали поранення — 15 з них госпіталізували в лікарнях найближчих міст. Для евакуації тяжкопоранених пасажирів у міста кашку польські рятувальники використовували гелікоптери. За попередніми даними, автобус рейсу Познань-Херсон їхав по Гостомельській трасі, з'їхав з естакади в кювет і перекинувся. Рятувальники витягли транспортний засіб, а правоохоронці з'ясовують причини інциденту.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих в автокатастрофі. За його словами, українські дипломати вже працюють на місці події і надають всю можливу допомогу постраждалим громадянам України.