Львовские полицейские оштрафовали пешехода, которого сбила машина (видео)

Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, выбежав на дорогу.

Патрульные полицейские Львова оштрафовали пешехода, которого сбил автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Правоохранители рассказали, что мужчина грубо нарушил правила дорожного движения.

"Он, не убедившись в безопасности перехода проезжей части, резко выбежал на дорогу. В этот момент, не дожидаясь угрозы, там ехал автомобиль Volkswagen Jetta. Человек, буквально прыгнул на автомобиль", — говорят патрульные.

Во время ДТП ни машина, ни пешеход не пострадали. Водитель автомобиля также не получил повреждений.

"Патрульные вынесли на пешехода постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КоАП", — сказано в сообщении.

Копы рассказали, что с начала 2021 года были оштрафованы 1000 пешеходов-нарушителей. За этот же период на территории Львовской области произошло 96 ДТП с пешеходами. В 89 авариях есть пострадавшие, в которых травмировано 79 человек, а погибло 15 человек.

Напомним, 5 марта на улице Маршала Тимошенко в Киеве водитель Chevrolet врезался в автомобиль Ford, остановившийся перед ним. Виновник ДТП тут же попытался скрыться с места происшествия, однако другие водители ему помешали это сделать, заблокировав его машину до приезда полиции. Правоохранители сообщили, что якобы заметили у пытавшегося убежать водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения, однако тот отказался проходить процедуру освидетельствования.