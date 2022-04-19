Додаток "Дія" запустив послугу для оформлення статусу ВПО та грошових виплат (відео)

Щомісячну держдопомогу в розмірі 2000 гривень можна витрачати на будь-які витрати, зокрема зняття готівки.

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Міністерство цифрової трансформації запустило в додатку "Дія" комплексну послугу, за допомогою якої внутрішньо переміщені особи можуть оформити собі щомісячні грошові виплати. Про це повідомив профільний міністр Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, українці, які внаслідок вторгнення ЗС РФ та повномасштабних бойових дій були змушені залишити свої будинки, зможуть через додаток "Дія" оформити собі офіційний статус ВПО для отримання грошових виплат.

Така категорія громадян може розраховувати на щомісячну допомогу від держави в розмірі 2000 гривень і 3000 гривень на кожну дитину в сім'ї. Грошові виплати внутрішньо переміщені особи, які не виїжджали за межі України, можуть отримувати на картку "єПідтримка" та витрачати гроші на будь-які витрати, у тому числі зняття готівки.

Михайло Федоров попередив, що щомісячна допомога передбачена лише для тих українців, які раніше не оформляли статус ВПО та перебувають усередині країни. Незабаром, як анонсував міністр, такі виплати будуть доступні всім категоріям переселенців.

Щоб скористатися комплексною послугою, українцям необхідно оновити програму "Дія".

[ + – ] Українці в додатку "Дія" можуть оформити статус ВПО та виплати по 2000 гривень

Нагадаємо, в додаток "Дія" повернулися автомобільні права й техпаспорти транспортних засобів. Після авторизації в сервісі, як стверджують у Мінцифрі, всі документи підтягнуть із державних реєстрів в автоматичному режимі.

Також повідомлялося, що українцям через програму "Дія" почали виплачувати по 6500 гривень. Грошові виплати від держави передбачені для тих громадян, які внаслідок воєнного стану та бойових дій втратили роботу.