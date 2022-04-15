У "Дію" повернули автомобільні права та техпаспорти: як підтягнути документи

МВС України запустило Єдиний держреєстр транспортних засобів. Документи для водіїв з'являться автоматично після авторизації у програмі "Дія".

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Посвідчення водія та посвідчення про реєстрацію автомобілів тепер доступні в додатку "Дія". Про це написав у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Ми відновили цю можливість. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми виключили деякі реєстри для безпеки. Тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні у "Дії", — зазначив міністр.

Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС України, за даними Федорова, знову працює. Права та техпаспорт підтягнуться автоматично після авторизації у додатку.

Глава Мінцифри говорив, що уряд України відключив багато електронних реєстрів, зокрема й базу даних МВС через велику кількість людей на блокпостах та "оперативні дії".

На думку експерта з інформбезпеки аудиторської компанії Ernst & Young Україна Михайла Чайкіна, держоргани порушили інформаційну безпеку українців, позбавивши їх доступу до цифрових копій документів.

Українці можуть зафіксувати пошкодження будинків та квартир у сервісі "Дія". Для цього треба відкрити програму, зайти в "Послуги", вибрати пункт "Пошкоджене майно" та заповнити всю потрібну інформацію.

Фокус вже писав, що через "Дію" можна отримати допомогу по безробіттю, якщо людина втратила роботу через війну.