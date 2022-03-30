Українці, які залишилися без житла під час війни, можуть повідомити це через "Дію"

Держава фіксуватиме збитки, завдані російськими військами, збираючи достовірну інформацію від громадян, чиї будинки постраждали від бомбардувань та обстрілів.

Багато українців залишилися без приватних будинків та квартир під час воєнних дій. Держава фіксуватиме всю пошкоджену нерухомість і просить громадян допомогти в цьому. Якщо ви втратили будинок або квартиру, ви можете зафіксувати матеріальні збитки за допомогою сервісу "Дія". Про це Мінцифри написало у своєму телеграм-каналі.

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Відомство повідомило, що громадяни країни можуть залишити відповідну заявку про руйнування:

приватних будинків (садибні, дачні та садові),

квартир,

інших житлових приміщень, куди зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку.

Як подати заявку в Дії

Відкрийте програму Дія — Послуги — Пошкоджене майно.

Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

"Подати заяву може лише власник житла. Для заповнення форми знадобляться дані про об'єкт, фото та відео пошкоджень та ваші контакти", — йдеться в повідомленні.

Після оформлення заявки вам надішлють повідомлення про початок процедури оцінки та компенсації, визначених урядом.

Послуга здійснюється Мінцифри за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Раніше ми повідомляли про те, що за допомогою програми "Дія" можна отримати доступ до новин, навіть якщо військові РФ глушать сигнал. Користувачі можуть активувати одну з нових функцій — Дія.TV або Дія.Радіо.

Писали також, що зареєструвавшись через програму або портал "Дія", можна отримати допомогу через безробіття, якщо ви втратили роботу через бойові дії у вашому регіоні.