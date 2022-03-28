У "Дія" можна отримувати актуальну інформацію, навіть якщо противник глушить сигнал

Дія.TV і Дія.Радіо допоможуть дізнаватися про актуальні новини мешканцям районів, в яких ведуться активні бойові дії.

Мінцифри анонсувало два нові сервіси — Дія.TV та Дія.Радіо. Вони допоможуть українцям залишатися на зв'язку, навіть якщо військові РФ будуть глушити сигнал. Про це ДП "Дія" повідомило в телеграм-каналі.

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Щоб скористатися новими послугами, потрібно зайти в програму "Дія", натиснути "Послуги" й обрати: дивитися новини або слухати. Ці послуги були реалізовані за допомогою компанії Megogo та Національної громадської телерадіокомпанії України.

Як повідомили у ДП, Дія.Радіо працює й у фоновому режимі. Це дозволить користувачам знати події, не відриваючись від своїх справ.

У відомстві інформували про те, що ці послуги не тарифікуються операторами мобільного зв'язку. Це означає, що доступ до обох послуг абсолютно безкоштовний.

[ + – ] Відеоінструкція: як підключити Дія.TV та Дія.Радіо

Раніше ми писали про те, що Росії навряд чи вдасться вивести з ладу супутниковий Інтернет Starlink за допомогою супутникової зброї. Як повідомив Ілон Маск, росіяни просто не мають такої кількості ракет, щоб збити всі супутники. Більше того, SpaceX оперативно доставлятиме нові угруповання на навколоземну орбіту, тому в застосуванні такої зброї немає жодного сенсу.

Фокус повідомляв про те, що "Дія" допоможе отримати допомогу з безробіття тим українцям, які втратили свої робочі місця через напад РФ на Україну. Громадянам нашої країни необхідно зареєструватися на порталі або у додатку "Дія", стати онлайн на облік Державної служби зайнятості, а після цього оформити заявку на матеріальну допомогу з безробіття.