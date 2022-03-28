В "Дія" можно получать актуальную информацию, даже если противник глушит сигнал

Дія.TV и Дія.Радио помогут узнавать актуальные новости жителям районов, в которых ведутся активные боевые действия.

Минцифры анонсировало два новых сервиса — Дія.TV и Дія.Радио. Они помогут украинцам оставаться на связи, даже если военные РФ будут глушить сигнал. Об этом в ГП "Дія" сообщило в телеграм-канале.

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Чтобы воспользоваться новыми услугами, нужно зайти в приложение "Дія", нажать "Услуги" и выбрать: смотреть новости или слушать. Данные услуги были реализованы с помощью компании Megogo и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как сообщили в ГП, Дія.Радио работает и в фоновом режиме. Это позволит пользователям быть в курсе событий, не отрываясь от своих дел.

В ведомстве информировали о том, что данные услуги не тарифицируются операторами мобильной связи. Это означает, что доступ к обоим сервисам абсолютно бесплатный.

[ + – ] Видеоинструкция: как подключить Дія.TV и Дія.Радио

Ранее мы писали о том, что России вряд ли удастся вывести из строя спутниковый Интернет Starlink при помощи противоспутникового оружия. Как сообщил Илон Маск, у россиян просто нет такого количества ракет, чтобы сбить все спутники. Более того, SpaceX будет оперативно доставлять новые группировки на околоземную орбиту, поэтому в применении такого оружия нет никакого смысла.

Фокус сообщал о том, что "Дія" поможет получить пособие по безработице тем украинцам, которые лишились своих рабочих мест из-за нападения РФ на Украину. Гражданам нашей страны необходимо зарегистрироваться на портале или в приложении "Дія", стать онлайн на учет Государственной службы занятости, а после этого оформить заявку на материальную помощь по безработице.