При помощи "Дія" можно получить пособие по безработице: как устроен сервис

Украинцы, потерявшие работу, должны будут зарегистрироваться на сайте или в приложении "Дія", чтобы потом получить материальную помощь.

Кабмин Украины принял постановление, согласно которому регистрация безработных, а также начисления пособий по безработице, будет осуществляться с помощью портала "Дія", мобильного приложения "Дія" и электронных сервисов Государственной службы занятости. Об этом сообщило Минэкономики Украины на своей официальной странице в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ведомство информировало о том, что граждане Украины, которые остались без работы из-за военных действий РФ на территории страны, могут получить пособие по безработице. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг "Дія" или через приложение "Дія". Если у вас нет приложения, тогда можете использовать для регистрации электронные сервисы службы занятости — dcz.gov.ua.

Минэкономики гарантирует, что безработные украинцы, ставшие на учет, гарантированно получат выплаты по безработице.

"В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перечисление средств будет осуществляться АО "Ощадбанк" на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему My Transfer", — указано в сообщении.

Издание economy.24tv.ua ранее сообщало, как именно рассчитывается материальная помощь по безработице. Размер пособия определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа (страховой стаж — срок, в течение которого работник (или работодатель) делал отчисления в Пенсионный фонд):

страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Государственная служба занятости готова помочь найти работу гражданам страны. Если вы заинтересованы в том, чтобы найти работу, вы можете обратиться в центры занятости, работающие в тылу, либо к следующим сервисам, рекомендованным Минцифры:

UАJobNow. Помощь в трудоустройстве во время войны. В Украине, Европе и дистанционно. Только оплачиваемая работа.

JOB for Ukrainians. Telegram-канал с вакансиями в Украине и во всем мире.

Работа во время войны. Telegram-канал агрегатора вакансий Jooble. Здесь можно оперативно найти работу в Украине, ежедневно появляются подборки вакансий для разных городов.

Ранее мы сообщали о том, что через "Дія" можно оставить заявку на получение единоразовой матпомощи в размере 6500 грн в рамках "єПідтримка". Деньги переводят на счета украинцев (ФЛП всех групп и сотрудников, за которых уплачивали ЕСВ), которые живут в областях, где ведутся активные бои. Деньги начисляются в течение 10-ти дней с момента подачи заявки.